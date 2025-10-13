РЭО стал партнером интерактивного проекта для экологичного образа жизни «Клик и чисто»

Российский экологический оператор стал партнером интерактивного проекта для экологичного образа жизни «Клик и чисто», передает пресс-служба компании.

Онлайн-проект создан Всероссийским обществом охраны природы (ВООП) и направлен на формирование экологичных привычек и повышение уровня осознанного потребления. Платформа, запущенная в этом году, уже объединила более 5 тыс. участников со всей страны.

«Современные цифровые проекты позволяют сделать экологическое просвещение доступным и интересным. Мы поддерживаем инициативы, которые помогают людям узнать больше о переработке отходов, экономике замкнутого цикла и практических шагах к экологичному образу жизни», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

На сайте проекта пользователи могут проходить эко-квизы, изучать лонгриды о переработке и устойчивом потреблении, получать ответы от специалистов-экологов и делиться результатами в социальных сетях. После прохождения заданий выдается сертификат участника.

В ближайшее время проект запустит серию подкастов с экспертами РЭО и лидерами экологических инициатив, чтобы сделать обучение еще более увлекательным. Принять участие в проекте может каждый — достаточно зарегистрироваться на платформе.