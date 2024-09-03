РЭО призвал школьников начать обучение в «Зеленой школе»

Это поможет детям узнать больше о том, как устроена отрасль обращения с отходами, какие существуют экопривычки и как можно защитить животных от загрязнения.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул важность заботы о планете, которая является нашим общим домом, и призвал детей обратить внимание на экологию. Он также отметил, что уроки «Зеленой школы» помогут учащимся понять, как правильно разделять отходы и какие виды отходов можно переработать.

Уроки рассчитаны на учеников 1-11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования.

Материалы «Зеленой школы» доступны для скачивания на сайте РЭО.