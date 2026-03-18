РЭО и Плехановка запускают второй набор слушателей программы повышения квалификации

В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова открывают новый набор на программу повышения квалификации «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла», сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Курс составлен таким образом, чтобы обучить грамотно управлять цепочкой обращения с отходами — от сбора и сортировки до переработки. Слушатели узнают о современной инфраструктуре ТКО и контроле за экологической безопасностью, освоят работу с проектной документацией и нормативной базой. Также они научатся применять лучшие доступные технологии и внедрять подходы устойчивого развития.

«Перед отраслью стоит задача — организовать системную работу с отходами, чтобы построить циклическую экономику. А для этого нам нужны толковые специалисты. Совместный курс РЭО и Плехановки учит всему необходимому: законам, технологиям и экономике отрасли. Программа будет полезна и регоператорам, и чиновникам на местах, и вообще всем неравнодушным к экологии», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

В феврале 2026 года успешно завершилось обучение первого потока слушателей. Курс прошли специалисты крупнейших игроков в сфере обращения с отходами.

«Несмотря на дистанционный формат и географическую удаленность, ряд слушателей первого потока программы нашли возможность лично посетить Москву. Коллеги в торжественной обстановке получили свои дипломы в стенах университета. Убежден, что не возникнет сложностей с набором слушателей на новый поток программы, ведь она снискала популярность среди профессионального сообщества отрасли ТКО», — добавил ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Прием заявок на обучение открыт. Подробности — на сайте вуза.