РЭО и «ЭкоХод» запускают новый сезон экологических уроков для учителей и учеников

Российский экологический оператор приглашает учителей участвовать во Всероссийском проекте формирования культуры обращения с отходами под названием «ЭкоХод». С помощью материалов РЭО и «ЭкоХода» педагоги и молодые экозащитники смогут ознакомиться с основами раздельного сбора и переработки отходов, экопривычками и осознанным потреблением, сообщила пресс-служба РЭО.

также делиться новыми знаниями с самыми юными сторонниками экологии. Такое взаимодействие позволит большему числу взрослых и детей узнать о принципах замкнутой экономики и утилизации отходов, а также развить экопривычки, которыми они смогут делиться с окружающими», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Участники курса «Зеленая школа» смогут изучить основы правильного обращения с отходами и зеленой экономики в интерактивной форме. В рамках курса «Дневник эковолонтера» педагоги получат навыки по организации и проведению экологических мероприятий и уроков. Для самых маленьких учителей расскажут об экопривычках с помощью мультфильмов «Помощники Земли».

«Учителя, использующие материалы РЭО и „ЭкоХода“ в своих занятиях, будут отмечены сертификатами. Кроме того, многие участники предыдущего года, после получения новых знаний, реализовали свои экопроекты и даже стали победителями и призерами конкурса „Зеленая премия“», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Программа начнется в феврале и продлится до декабря 2025 года.