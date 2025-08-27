РЭО и «Экоход» назвали даты проведения осеннего цикла вебинаров для школьников

Российский экологический оператор и проект «Экоход» объявили даты проведения нового цикла онлайн-занятий для детей и учителей, передает пресс-служба компании.

Вебинары стартуют 11 сентября и продлятся до конца октября. В программе — практические советы по участию в конкурсе «Зеленая премия», основы экономики замкнутого цикла, экологическое волонтерство и просвещение, а также методики организации мероприятий с заботой о природе.

«Мы стремимся, чтобы школьники и педагоги видели, как идеи устойчивого развития применимы в повседневной жизни. Осенний цикл вебинаров поможет не только получить новые знания, но и найти вдохновение для собственных проектов, которые меняют экологическую культуру в регионах», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Первое занятие состоится 11 сентября для педагогов и будет посвящено правильному оформлению заявок на конкурс «Зеленая премия».

Следующий вебинар 17 сентября откроет для школьников мир экологического волонтерства.

В октябре пройдут еще три встречи: 1 октября школьникам расскажут про экономику замкнутого цикла, 15 октября педагоги узнают, как сделать мероприятия экологичными, а 22 октября преподаватели познакомятся с лучшими практиками экологического просвещения от призеров «Зеленой премии».