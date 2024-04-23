Рентгеновское излучение от сверхновой SN2024GGI обнаружил телескоп ART-XC

С помощью телескопов проекта ATLAS в оптическом диапазоне 11 апреля обнаружили сверхновую II типа SN2024ggi, расположенную рядом с галактикой NGC3621, с рентгеновским излучением, сообщает Роскосмос в Telegram .

«На поздних стадиях эволюции массивные звезды теряют большую часть своей массы в виде медленного звездного ветра. После коллапса звезды ее внешние части выбрасываются наружу и, расширяясь, создают мощную ударную волну, которая быстро движется сквозь вещество ветра и нагревает его до сотен миллионов градусов Кельвина. При этом и рождается рентгеновское излучение», — заявили в госкорпорации.

Ученые отметили, что «поймать» в телескоп в течение двух лет вторую сверхновую большая удача, так как обычно на расстоянии от Земли на 6,64 мегапарсека (примерно 22 млн световых лет) сверхновые появляются 1 раз в пять лет.

Ранее сообщалось, что рядом с Землей нашли огромную черную дыру. Она уже успела поглотить 33 Солнца.