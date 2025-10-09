Ремонт колледжа «Подмосковье» в Химках завершен на 65%

В Новых Химках продолжаются работы по капитальному ремонту филиала колледжа «Подмосковье» на Юбилейном проспекте. Общая строительная готовность объекта составляет 65%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте трудятся более 100 человек. Специалисты уже полностью обновили кровлю, частично установили новые оконные рамы.

Все виды строительных и ремонтных работ выполняют параллельно. В столовой идет демонтаж стен, а в холле учреждения уже приступили к стяжке пола. Работы проводят и на прилегающей территории.

«Здесь трудится порядка 8-10 бригад, проектировщики тоже работают. Здание 73-его года, поэтому много каких изменений вносится, есть перепланировки. Идем с опережением графика», — рассказал начальник участка подрядной организации Юрий Кулик.

Бригады усилили некоторые несущие конструкции. Благодаря перепланировке в здании увеличилось количество кабинетов и санузлов, а прежние помещения стали просторнее. Специалисты также обновляют все инженерные сети, через несколько недель в колледже завершат монтаж теплового контура и запустят отопление.

Согласно проекту, внутреннюю отделку помещений выполнят в техно-стиле со множеством подсветок. На территории колледжа также появятся новые зоны — для отдыха и занятий спортом. По периметру проведут комплексное благоустройство и высадят декоративные кустарники.

Основные строительные работы планируют завершить к концу этого года. После чего специалисты приступят к наладке оборудования и установке мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.