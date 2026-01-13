Ректор УГМУ Семенов заявил о благоприятных условиях для создания семьи в России

Ректор Уральского государственного медицинского университета Юрий Семенов заявил, что в России сейчас созданы благоприятные условия для создания семьи и рождения детей, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Ректор УГМУ Юрий Семенов в интервью отметил, что современные молодые люди не против создавать семьи, однако их часто останавливают жилищные и материальные вопросы. По его словам, многие студенты сначала стремятся получить образование и построить карьеру, а уже потом задумываются о семье.

«Мы должны объяснять молодежи, что важно получать образование и строить карьеру, но при этом не откладывать создание семьи», — подчеркнул Семенов.

Он отметил, что сейчас в стране действуют меры поддержки молодых родителей, а государственная социальная политика направлена на укрепление института семьи. Семенов подчеркнул, что стратегическое будущее страны зависит от детей, которые рождаются сегодня, и важно, чтобы они росли в здоровых и полноценных семьях.

Также ректор рассказал о кадровом дефиците в медицине. По его словам, особенно остро ощущается нехватка анестезиологов и реаниматологов как в Екатеринбурге, так и в области. Семенов считает, что конкуренция между частными и государственными клиниками должна быть здоровой, а запрет на переход врачей из государственных учреждений в частные не нужен. Он уверен, что государственные больницы способны выдержать конкуренцию и повысить престиж профессии.

