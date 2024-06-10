Ректор Бауманки назвал главные различия между ученым и инженером

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин отметил, что ученые и инженеры занимаются разной деятельностью. По его словам, цель первого специалиста — сделать открытие, а второго — создать новый продукт, сообщает aif.ru .

Эксперт обратил внимание, что научные сотрудники получают деньги в виде грантов за счет известности как в узких, так в широких кругах. По этой причине им необходим пиар, полагает ректор Бауманки.

«Подавая документы на грант, нужно показывать свои публикации, регалии и так далее. Этот механизм работает через известность, через прошлые заслуги», — объяснил Гордин.

Что касается инженеров, то они зарабатывают на конструировании изделий, подчеркнул ректор. Гордин рассказал, что по этой причине специалисты нуждаются в инвесторах, которые увидят в них потенциал.

По мнению ректора, инженер тоже может увлекаться наукой, поскольку открытия тесно взаимосвязаны со сложной техникой.

Ранее сотрудники Минобрнауки придумали программу «Приоритет 2030». Студенты Бауманки стали ее участниками по треку «Научное лидерство». По словам Михаила Гордина, университет направит деньги этой программы на науку, разработав собственные стратегические проекты.