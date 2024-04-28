Рекордное количество осадков выпало в Москве в субботу

Субботняя погода в Москве побила дождливый рекорд за всю историю метеонаблюдений

Прошедшая суббота, 27 апреля, в столице побила суточный рекорд по количеству осадков для этого дня за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вчера, 27 апреля 2024 года, в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, выпало 13 мм, что составляет 35% от месячной нормы осадков», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вчерашняя погода побила рекорд по количеству осадков для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Прежний рекорд был зафиксирован в 2013 году, когда выпало 12,5 мм небесной влаги.

Специалист отметил, что дожди «летней интенсивности» в конце апреля являются редким явлением. За последние 75 лет метеонаблюдений подобные ливни наблюдались лишь 5 раз.

Тишковец добавил, что наибольшее количество осадков 27 апреля выпало на территории Железнодорожного — 16 мм.

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