Какой будет погода в мае 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

О том, какую погоду в мае 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Апрель 2024 года может запомниться жителям столичного региона аномальным теплом: 2 апреля воздух в столице прогрелся до отметки в 23,2 градуса. Прежний рекорд был установлен больше 70 лет назад — 2 апреля 1951 года, когда среднесуточная температура составила плюс 17,4 градуса. Между тем уже в будущую среду в свои права вступит май — последний месяц весны, который принесет с собой долгожданные длинные праздники.

Какая погода будет на майских праздниках в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», в ночь на воскресенье, 28 апреля, столбики термометров в Москве покажут плюс 8-10 градусов (по области — плюс 6-8 градусов), а днем температура поднимется до 15-17 градусов (по области — до 14-16 градусов). На фоне повышенного давления ожидается переменная облачность при умеренном северном ветре.

В ночь на понедельник, 29 апреля, в Москве ожидается плюс 9-11 градусов, днем — плюс 19-21 градус. В Подмосковье ночью синоптики прогнозируют плюс 6-8 градусов, днем — плюс 17-19 градусов. В столичном регионе на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. В Москве будет дуть умеренный северо-западный, а в Подмосковье — умеренный северный ветер.

В последний день апреля, который придется на вторник, в регионе ожидается малооблачная погода с умеренным северным ветром. Ночью в Москве плюс 12-14 градусов (по области плюс 8-10 градусов), днем — плюс 19-21 градус (по области плюс 18-20 градусов).

Май 2024 года начнется в среду. Правда, погода на День весны и труда ожидается не самой праздничной: в столичном регионе в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим дождем, а в Подмосковье могут пройти грозы. Будет дуть сильный западный ветер с порывами до 9-10 м/с. Ночью в Москве в этот день ожидается плюс 13-15 градусов, днем — 21-23 градуса. В Подмосковье 1 мая ночью плюс 10-12 градусов, днем — плюс 20-22 градуса.

Переменная облачность с небольшими дождями сохранится и в четверг, 2 мая — первый рабочий день после четырех выходных. При этом сильно похолодает: в Москве в течение суток ожидается плюс 9-10 градусов. В Подмосковье ночью синоптики прогнозируют плюс 9-11 градусов, днем — плюс 8-10 градусов при северном умеренном ветре.

Прогноз погоды на май 2024: дожди и гроза в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц весны 2024 года Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью. Ясных дней ожидается всего четыре: 1 и 17–19 мая. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, при этом 6 мая может прогреметь гроза. Самыми холодными ожидаются ночи на 4 и 8–11 мая, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут восемь градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 13 градусов — ожидается 3 мая.

Самыми теплыми ночами последнего месяца весны могут стать ночи на 1, а также на 25–26 мая, когда столбики термометров поднимутся на 13 градусов выше нуля. А в дневные часы самая высокая температура — плюс 22 градуса — ожидается 1 мая.

Отдельно стоит остановиться на долгих выходных в честь Дня Победы, которые в 2024 году продлятся четыре дня — с 9 по 12 мая (четверг–воскресенье). Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в эти дни по ночам в столице ожидается плюс 8-9 градусов, днем — плюс 15-16 градусов. 9 мая, в День Победы, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, 10–11 мая — переменную облачность, а 12 мая — ясный день. При этом 9–10 мая могут пройти дожди.

Каким будет лето 2024 в Москве и Подмосковье

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Между тем уже появляются первые прогнозы на лето 2024 года. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура летом 2024 года в России прогнозируется около и выше климатической нормы — холодным оно не будет

«В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето повсеместное», — сказал Вильфанд. Он отметил, что спрогнозировать, насколько сильно погода летом будет выше нормы, пока невозможно. Однако ожидается, что на большей части территории России, включая столичный регион, температура с июня по август будет близка к норме.

В то же время синоптик центра «Фобос» Михаил Леус ранее прогнозировал, что погода летом 2024 года в Москве будет переменчивой, а три летних месяца в целом могут оказаться немного теплее нормы. По мнению Леуса, ожидать длительных дождей не стоит — вероятнее всего, они будут короткими и интенсивными.

«Лето в Москве, в среднем за все три месяца, будет чуть теплее климатической нормы, на 1-1,5 градуса. Но не следует надеяться на длительную жару или на длительную прохладу — погода будет очень неустойчивой и переменчивой», — заключил синоптик.