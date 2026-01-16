Регоператоры Подмосковья вывезли более 1,5 млн куб м отходов за январские праздники

С 1 по 12 января региональные операторы Московской области ежедневно вывозили твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок, обеспечив уборку более 1,5 млн куб. м мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В период с 1 по 12 января региональные операторы Подмосковья организовали ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов с 21 тыс. контейнерных площадок, включая около 500 объектов в частном секторе. За 12 дней было вывезено свыше 1,5 млн тыс. куб. м мусора. Наибольшие объемы зафиксированы в Сергиево-Посадском (351 тыс. куб. м), Рузском (324 тыс. куб. м), Ногинском (317 тыс. куб. м), Каширском (215 тыс. куб. м), Воскресенском (187 тыс. куб. м) и Алексинском (72 тыс. куб. м) кластерах.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что для обеспечения бесперебойного вывоза отходов в период максимальной нагрузки было задействовано около 1,3 тыс. единиц спецтехники. Органы местного самоуправления дополнительно очищали подъездные группы для свободного проезда мусоровозов.

Для поддержания стабильной работы были привлечены мобильные группы подбора, а труднодоступные площадки убирались силами МБУ. В Ленинском городском округе в 2026 году планируется обновить парк техники и перенести 30 проблемных контейнерных площадок за пределы дворов для упрощения вывоза мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.