Регоператоры Подмосковья увеличили количество спецтехники для вывоза отходов

В начале года региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров Подмосковья задействовали более 260 единиц спецтехники для вывоза отходов в условиях аномальных снегопадов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регионаа.

Аномальные снегопады, прошедшие в начале года в Московской области, стали серьезным испытанием для коммунальных служб. Региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров перевели спецтехнику на усиленный режим работы.

За первые 20 дней года автопарк преодолел более 600 тысяч километров, что в полтора раза превышает расстояние до Луны. Для вывоза отходов было задействовано свыше 260 единиц техники. График работы экипажей увеличили на 2–3 часа, а первые рейсы стартуют уже в 5–6 утра.

Основными трудностями стали снежные заносы, упавшие деревья и неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок. Это вынудило мусоровозы совершать повторные рейсы, что сбило график и привело к временному накоплению отходов.

В зону ответственности Воскресенского и Алексинского кластеров входят городские округа Клин, Солнечногорск, частично Химки, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Раменское и Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.