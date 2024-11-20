Регистрация и воинская обязанность: в МВД РФ рассказали об отметках в паспорте

В паспорт гражданина РФ по желанию можно внести отметку о группе крови

Министерство внутренних дел России в официальном Telegram-канале рассказало о двух обязательных отметках в паспорте гражданина РФ: о месте жительства и о воинской обязанности, сообщает «Царьград» .

Отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета являются обязательными, а сведения о регистрации и расторжении брака, детях и выданных ранее паспортах вносятся по желанию.

Кроме того, в документ можно внести необязательные отметки об идентификационном номере налогоплательщика и о группе крови. При этом самостоятельная простановка отметок делает паспорт недействительным.

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