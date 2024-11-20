Регистрация и воинская обязанность: в МВД РФ рассказали об отметках в паспорте
Фото - © Владимир Шибаев / Фотобанк Лори
Министерство внутренних дел России в официальном Telegram-канале рассказало о двух обязательных отметках в паспорте гражданина РФ: о месте жительства и о воинской обязанности, сообщает «Царьград».
Отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета являются обязательными, а сведения о регистрации и расторжении брака, детях и выданных ранее паспортах вносятся по желанию.
Кроме того, в документ можно внести необязательные отметки об идентификационном номере налогоплательщика и о группе крови. При этом самостоятельная простановка отметок делает паспорт недействительным.
В материале РИАМО читайте о том, как получить звание «Ветеран труда», какие льготы можно получать и кто может претендовать на это звание.