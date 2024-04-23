Региональный агрофорум прошел в Подмосковье

«Подобные мероприятия выступают площадкой для общения студентов, сельхозтоваропроизводителей и учебных заведений. В этом году на форуме был презентован проект KolomnaLocalFood, который нацелен на налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами городского округа Коломна. Его цель — придать территории гастрономическую идентичность и развить локальные гастробренды», — сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

В рамках мероприятия прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, были организованы спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, квест-марафоны и даже трактор-шоу для взрослых и детей.

Участники обсудили кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий и перспективы трудоустройства выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.