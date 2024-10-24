Региональное влияние: эксперт прокомментировал ослабление Гольфстрима

«Пульсации течения были известны и в прошлом, и в средние века. Ослабление АМОС и его влияние было заметно. Гольфстрим отапливает Север и Северо-запад Европы. Течение океаническое, оно пульсирует в определенные периоды», — отметил эксперт, ссылаясь на последние исследования ученых.

По его словам, сейчас течение входит в стадию ослабления, и это может привести к понижению температуры. Скорее всего, похолодает на Севере и Северо-Западе Европы, но на Россию это повлияет мало. В азиатской части РФ продолжится повышение температуры.

При этом надо помнить, что прогноз не стопроцентный. Есть надежда, что ослабление течения — всего лишь временное явление, заключил Шувалов.