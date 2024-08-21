Регата Radio Monte Carlo прошла в московском яхт-клубе

Знаменитости собрались в яхт-клубе в Москве на регату Radio Monte Carlo

В воскресенье, 18 августа, в московском яхт-клубе Royal Yacht Club состоялась регата Radio Monte Carlo, которую организаторы назвали одним из самых ярких мероприятий лета. Радиостанция вновь собрала партнеров, представителей прессы и знаменитостей, создав сочетание увлекательных спортивных соревнований и музыкальных выступлений, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Регату впервые представили широкой аудитории в 2022 году, после чего она превратилась в площадку для объединения представителей бизнес-сообщества, музыкальной сферы, а также государственных и общественных учреждений.

В 2024 году регата прошла на одной из живописнейших площадок у берегов Москвы-реки, в ресторане «Vodный». Участники соблюдали предложенный дресс-код, выбирая наряды в морской тематике.

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

С первых минут мероприятия звучала музыка: зрителей и спортсменов встречали зажигательные латинские ритмы от кубинского артиста Willie Key. К слову, исполнитель стал первым кубинцем, который принял участие в российском шоу «Голос». Кроме того, он является соавтором знаменитого хита Леонида Агутина «Самба».

Апогеем мероприятия стали соревнования. Гости мероприятия и партнеры «Русской Медиагруппы» объединились в команды и вышли на воду на современных яхтах класса J/70. Их ждало два заезда, по итогам которых был объявлен победитель. Каждую команду сопровождал штурман, отвечающий за безопасность гонок и дающий указания участникам, при этом он позволял гостям самостоятельно управлять судном.

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

После награждения победителей состоялся концерт. На мероприятии выступили Юлия Пересильд и коллектив «Мандрагора», а также Алексей Чумаков, под музыку которого гости активно пели и танцевали.

В завершение мероприятия прошел показ фильмов под открытым небом на фоне летнего заката в Москве. Для зрителей подготовили кинокартины, связанные с морской тематикой.