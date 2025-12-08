Редкая «черная» вспышка произошла на Солнце ночью

Красивое и редкое явление произошло на Солнце в полночь по московскому времени. Речь идет о так называемой «черной» вспышке, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Облако плотного холодного водорода растянулось по солнечному диску на расстояние около миллиона км из-за мощного взрыва. Это темное, слабо светящееся холодное вещество, которое на фоне яркого диска было похоже на призрачное черное пламя или туман.

Облако окутало треть солнечного диска. К утру оно рассеялось.

Также утром, в 08:01 по московскому времени, на Солнце произошла вспышка уровня X1.1. Она продолжалась в течение 15 минут. По предварительным данным, взрыв не мог вызвать выброс плазмы, который достиг бы Земли, так что прогнозируемая геоэффективность события низкая.

По данным ученых, на светиле начала сбрасываться в виде взрывов энергия, накопленная в комплексе пятен 4294-4296-4298, который является самым крупным в этом году. Утренний взрыв произошел в самой малой из групп пятен, то есть от энергии избавилась самая маленькая их областей. Крупные центры пока что не активны.

Ранее ученые спрогнозировали, что сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря. Они будут уровня G2—G3.

