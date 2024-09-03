Реабилитация Перекопского пруда стартовала на юго-западе Москвы

Он рассказал, что сейчас водоем, который находится на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, пребывает в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет разрушения. Поэтому власти решили провести комплексную реабилитацию пруда. Работы планируется завершить до конца текущего года.

За этом время водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зоны биоплато. Специалисты удалят 320 кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится средняя глубина. После этого создадут ложе водоема путем отсыпки песка. Потом начнется ремонт береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, она будет выполнена двумя типами: вертикальная в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная с отсыпкой щебня. Также планируется восстановить покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов.

В завершение создадут три зоны биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, в которые высадят более 4 тыс. единиц водных растений.

Бирюков отметил, что специалисты постоянно обследуют столичные водоемы. По его словам, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в столице запланировано обновление более 20 прудов.