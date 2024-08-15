Разрыв или счастье: россиянам ответили, к чему приводит пауза в отношениях

Психолог Наталья Наумова заявила, что исход вынужденной или случайной паузы в романтических отношениях зависит от желания самих партнеров: она может привести к развитию или окончательному разрыву, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если партнеры приходят к выводу, что они не ценили друг друга, и готовы работать над отношениями, то пара может пройти психотерапию, улучшить свои отношения и жить в этом союзе долго и счастливо», — подчеркнула специалист.

По словам Наумовой, люди не всегда достаточно ценят друг друга, когда находятся рядом, поэтому небольшая разлука может показать им настоящую ценность отношений. Психолог отметила, что иногда пауза дарит новизну и переоценку.

С другой стороны, если влюбленные понимают, что друг без друга им лучше, то паре лучше расстаться. В такой ситуации пауза поможет избежать лишнего стресса, считает эксперт.