Разработчик платформы OES стал лауреатом национальной премии «Лидеры ИИ»

В Москве в рамках международной конференции AI Journey прошла церемония награждения лауреатов третьей Национальной премии «Лидеры ИИ» . В номинации «За внедрение собственных или сторонних ИИ-решений в бизнес-процессы» награду получила компания «Операционное совершенство», разработчик OES — цифровой платформы на основе искусственного интеллекта для горнодобывающих предприятий.

Цифровая платформа OES разработана специально для горной промышленности и представляет собой готовый инструмент, проверенный в реальных условиях, который уже активно используется на предприятиях в России и за рубежом. Она применяет технологии искусственного интеллекта для управления эффективностью горного производства. Решения OES дают значительный прирост производительности и обеспечивают устойчивое снижение издержек и устранение потерь и простоев, опираясь на большие данные в режиме реального времени.

«Мы поздравляем разработчика платформы OES с заслуженной победой. Для нас это партнерство — пример того, как технологии Сбера интегрируются в сложные отраслевые решения. И в то же время — показатель зрелости российского рынка ИИ, где технологии переходят от экспериментов к системному повышению эффективности целых отраслей. Мы видим, как растет спрос на комплексные ИИ-решения, способные давать измеримый экономический эффект. Именно такие внедрения формируют новое качество промышленности и создают основу для устойчивого роста экономики в условиях цифровой трансформации», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Решение включает в себя полностью автоматический балансировщик техники на основе ИИ и мультиагентную систему с более чем 50 агентами искусственного интеллекта первого и второго уровней. На базе ГигаЧата от Сбера создан оркестратор — управляющий агент, который распределяет задачи для других агентов и консолидирует информацию от всех агентов для принятия управленческих решений.

«Мы не просто разработали „еще одну систему диспетчеризации“ — мы создали искусственный интеллект, который управляет и принимает решения как команда диспетчеров, но превосходит человеческие возможности. Это не эволюция, а революция в управлении горными работами», — пояснил генеральный директор «Операционное совершенство» Владимир Свинцов.

Национальная премия за вклад в развитие искусственного интеллекта «Лидеры ИИ» организована АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта при поддержке Правительства Российской Федерации. В этом году премия вручена трем молодым ученым, пяти субъектам и пяти отечественным компаниям за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта.