Разработан список строительных материалов, созданных на основе вторичного сырья

Российский экологический оператор и ДОМ.РФ разработали список строительных материалов, созданных на основе вторичного сырья, которые можно использовать при строительстве жилых объектов и благоустройстве территорий, передает пресс-служба РЭО.

В этот перечень вошли около 90 позиций, распределенных по семи категориям. Сюда входят продукты для сооружения строительных площадок, материалы для гидроизоляции и кровли, изделия для электромонтажа, а также решения для уличной и дорожной инфраструктуры, благоустройство, включая элементы, произведенные с помощью 3D-печати.

«В рамках нашего сотрудничества по „зеленому“ строительству РЭО и ДОМ.РФ разработали список стройматериалов из переработанных материалов. Напоминаю, что с 1 января 2025 года начнут действовать новые требования, обязывающие использовать вторсырье при изготовлении цемента, кирпича и других материалов, а также в различных услугах. Это коснется строительства жилых зданий, инфраструктуры и дорог. Для каждого сегмента установлен свой процент использования вторсырья в конечной продукции. Внедрение этих норм направлено на развитие циркулярной экономики, сохранение ресурсов и сокращение захоронения отходов в нашей стране», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Список был создан на основе анализа продукции строительных компаний, использующих вторичные материалы. РЭО проводил проверки в виде документального анализа и инспекций перерабатывающих предприятий для дополнения реестра утилизаторов. ДОМ.РФ также оценивал предложения от компаний и участвовал в выборе материалов, часто применяемых в жилой застройке на всех этапах девелопмента.

«Этот список ориентирован на застройщиков, стремящихся внедрять свои проекты в соответствии с национальными „зелеными“ стандартами и принципами циркулярной экономики. Будущее за подходом, когда отходы получают „второе дыхание“. Опыт ведущих девелоперов показывает, что рациональное использование вторсырья повышает прибыльность проектов, их экологичность и эффективность строительных процессов. Однако в настоящее время перерабатывается лишь 13% строительных отходов, поэтому мы считаем важным создавать условия и стимулы для более активного использования переработанных материалов в строительной отрасли», — подчеркнула Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ.

Разработка списка велась в рамках соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ и РЭО, подписанного в августе 2023 года. Документ также предполагает совместные усилия по увеличению осведомленности среди застройщиков и других участников рынка о преимуществах использования национальных «зеленых» стандартов.

Документ, содержащий перечень продукции с использованием вторичного сырья для применения в строительстве, размещен на странице, посвященной циркулярной экономике, на сайте РЭО. Скачать его можно через предоставленную ссылку.