Разогревать или нет? Ветеринар рассказал, как убедить кошку доедать из миски

Разогревать можно только сухой кошачий корм и то с рядом оговорок, иначе есть риск отравить своего питомца. Об этом РИАМО сообщил главный ветврач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков.

В Сети завирусился очередной лайфхак, связанный с домашними любимцами. Пользователи из Японии поделились хитростью: якобы залежавшийся корм для животных можно подогреть в микроволновке. Из-за этого домашние животные захотят его доесть из-за вкусных ароматов. Ведь именно кошки известны своими капризами в питании.

«Это известный факт, что кошки не любят залежавшийся корм. Таков естественный эволюционный механизм выживания. Испорченное, то, что может представлять опасность, кошки рефлекторно не едят. Если говорить о сухом корме, то в нем содержатся аттрактанты — ароматизаторы и различные усилители вкуса. Корм можно подогреть до комнатной температуры, то есть не перегреть, чтобы их активировать снова. Но (можно подогреть — ред.) только сухой корм, и только если корм не намок и не стал подвергаться процессам окисления жиров, не стал прогорклым, не начал гнить», — сказал Шеляков.

Специалист уточнил, что корм — отличная питательная среда для микробов, плесени, бактерий. Влажную пищу для питомца лучше не подогревать.

По той же причине не рекомендуется ставить кошкам рядом миски с едой и водой. Между ними должно быть какое-то расстояние, чтобы избежать загрязнения воды. Кошки в этом плане очень чистоплотны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.