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Размер выплаты на содержание детей-сирот вырастет в Подмосковье

Мособлдумой принят закон, согласно которому размер выплаты на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей, приводится к нормативу — не ниже установленной величины прожиточного минимума в Подмосковье на детей, передает корреспондент РИАМО.

В 2024 году сумма должна быть не ниже 17 747 рублей.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, изменения позволят уйти от разделения размера денежных средств по возрастному признаку и прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот.

На эти цели в 2024 году из областной казны выделены средства в размере 4,2 млрд рублей.

Увеличение выплаты будет предусмотрено для детей-сирот:

в возрасте от 1 года до 7 лет;

являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. (Теперь - ред.) мы начали давать сертификаты», - уточнил губернатор.