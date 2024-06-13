Размер выплаты на содержание детей-сирот вырастет в Подмосковье
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Мособлдумой принят закон, согласно которому размер выплаты на содержание детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных родителей, приводится к нормативу — не ниже установленной величины прожиточного минимума в Подмосковье на детей, передает корреспондент РИАМО.
В 2024 году сумма должна быть не ниже 17 747 рублей.
По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, изменения позволят уйти от разделения размера денежных средств по возрастному признаку и прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот.
На эти цели в 2024 году из областной казны выделены средства в размере 4,2 млрд рублей.
Увеличение выплаты будет предусмотрено для детей-сирот:
- в возрасте от 1 года до 7 лет;
- являющихся суворовцами, нахимовцами, кадетами, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных училищ.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.
«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. (Теперь - ред.) мы начали давать сертификаты», - уточнил губернатор.