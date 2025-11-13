Размер имеет значение: дровосека-титана из Перу задержали на российской таможне

Житель Перу отправил в Россию посылки, внутри которых были высушенные экзотические жуки, в том числе ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см. Стоимость редких насекомых оценивается в 1,5 млн рублей, сообщает ТАСС .

Необычное содержимое посылок выявили во время досмотра таможенники в Москве. Насекомых удалось обнаружить при помощи рентген-установки. Всего внутри коробок было 200 высушенных экзотических жуков. Все они оказались трофеями неотропического царства.

Жесткокрылые ехали в Ставропольский край. Каждое насекомое было прикреплено к картонной подложке и находилась под плотным целлофаном. При этом необходимых документов, которые обязательно должны прилагаться к такому необычному товару, таможенники не обнаружили.

В итоге посылки с жуками вернулись обратно к отправителю из-за отсутствия разрешительных ветеринарных документов на ввоз.

Ранее иностранец попытался вывезти из России 7 тыс. хвостов куницы. Общая стоимость обнаруженных изделий составила 183 тыс. рублей.

