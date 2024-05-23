«Разгрузка Вагнера»: в Африке заметили похожего на Евгения Пригожина человека

Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» , связанный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видеозапись из Африки, на которой видно человека, похожего на погибшего главу ЧВК Евгения Пригожина.

Как уточняется в сообщении, в Республике Чад 22 мая прошла историческая встреча между представителями властей Чада и ЦАР. Более 10 лет граница между этими государствами была закрыта, но благодаря действиям властей ЦАР и российских специалистов из группы «Вагнера» была достигнута договоренность об открытии пропускного пункта.

В ролике пользователи заметили человека с заблюренным лицом, который очень похож на Евгения Пригожина — экс-главы ЧВК «Вагнер» — по манере поведения, жестикуляции, походке, телосложению и общему виду. Мужчина стоит в кузове военного пикапа, который окружен местными жителями. Они кричат и аплодируют ему.

Частный самолет Пригожина разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Погибли 10 человек, находившихся на борту: сам Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин, другие соратники и три члена экипажа.

Ранее «Фонтанка» писала, что могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга залили бетоном. Площадь заливки очень большая, возможно на это месте появится монумент.