По словам Расторгуева, видеохостинг действует в русле своих интересов, и это ожидаемо.

«Чего на них обижаться — они действуют так, как они действуют. Этого следовало ожидать. <…> Да мне похер на самом деле, я тоже наложил на них санкции, ни шагу назад к этим п***», — заявил музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что России необходимо развивать собственные аналоги YouTube. Тем не менее, до сих пор отечественный видеохостинг RuTube не получил должного развития в сравнении с американским сервисом, полагает Расторгуев.

Ранее YouTube заблокировал каналы российских исполнителей, спортсменов и других деятелей, занимающих патриотическую позицию.