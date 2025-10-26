Расследование дела об ограблении Лувра усилили до сотни следователей

Количество следователей, задействованных в расследовании нашумевшего ограбления парижского Лувра, увеличено со 60 до более чем 100 человек, сообщает РИА Новости .

Об этом в интервью газете Journal du Dimanche заявила прокурор Парижа Лор Беко, подчеркнувшая, что «следователи в состоянии вести работу столь долго, сколько потребуется». По ее словам, парижская прокуратура держит это дело на особом контроле в режиме 24/7.

На текущий момент криминалистами уже собрано и проходит тщательный анализ более 150 образцов вещественных доказательств, включая образцы ДНК и отпечатки пальцев, оставленные грабителями. Параллельно с этим продолжается кропотливое изучение записей с камер видеонаблюдения с целью установления маршрута и местоположения преступников.

Преступление произошло 19 октября, когда злоумышленники проникли в музей и похитили девять уникальных ювелирных изделий, принадлежавших французским королевам и императрицам, среди которых были тиары, серьги, ожерелья и броши. Общий ущерб от кражи предварительно оценивается в 88 миллионов евро, причем одно из похищенных изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — уже было найдено и возвращено в Лувр.