Появилось видео с уходом грабителей из парижского Лувра на подъемнике
Фото - © скриншот
«Регнум» опубликовал видео с уходом грабителей из парижского музея Лувра на подъемнике. На записи слышны сирены.
На опубликованном видео двое мужчин спокойно уезжают на подъемнике из Лувра. Их лица скрыты. Люди, снимавшие видео, в панике кричат.
Подъемник был приставлен к окну. В прокуратуре Франции отметили, что им известно об этой записи. Она прикреплена к делу.
Лувр ограбили 19 октября. Преступникам удалось за семь минут вынести из музея восемь антикварных предметов общей стоимостью около 88 млн евро.
Так, неизвестные похитили набор украшений королев Марии Амели и Гортензии, изумрудный гарнитур второй супруги Наполеона I и набор драгоценностей императрицы Евгении.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.