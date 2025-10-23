сегодня в 17:58

Появилось видео с уходом грабителей из парижского Лувра на подъемнике

« Регнум » опубликовал видео с уходом грабителей из парижского музея Лувра на подъемнике. На записи слышны сирены.

На опубликованном видео двое мужчин спокойно уезжают на подъемнике из Лувра. Их лица скрыты. Люди, снимавшие видео, в панике кричат.

Подъемник был приставлен к окну. В прокуратуре Франции отметили, что им известно об этой записи. Она прикреплена к делу.

Лувр ограбили 19 октября. Преступникам удалось за семь минут вынести из музея восемь антикварных предметов общей стоимостью около 88 млн евро.

Так, неизвестные похитили набор украшений королев Марии Амели и Гортензии, изумрудный гарнитур второй супруги Наполеона I и набор драгоценностей императрицы Евгении.

