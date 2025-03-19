«Распробовать на вкус» материнство: как зарождается любовь к детям

Психолог Андрей Зберовский заявил, что молодые матери не всегда сразу начинают испытывать к ребенку теплые чувства, однако заложенная природой программа все равно рано или поздно включиться, сообщает «Вечерняя Москва».

«Многие девушки не сразу могут „распробовать на вкус“ свое материнство. Нужно понимать, что в наше время общество ставит перед ними все больше социальных задач: будь успешной, красивой. Бывает, что девушки на приеме психолога плачут о том, что беременность испортит им фигуру и их труды в тренажерном зале пойдут насмарку», — сказал специалист.

По его словам, любовь к ребенку заложена природой при помощи женских гормонов: пролактина и прогестерона.

Если ребенок продолжает раздражать дольше, чем год, молодой маме нужно обратиться к психологу. Такое иногда бывает, если у нее не сложилась личная жизнь или отношения в семье.