Раскрывают внутреннего монстра: психолог назвала секрет успеха Labubu

Как отметила эксперт, люди поколения Z и альфа не боятся так называемых «страшных» игрушек. Причиной этому, по мнению Грицай, является то, что представители данных поколений выросли на мемах и мальчиках, в которых монстры представлены не как враги, а друзья.

Более того, со слов психолога, игрушке в роде Labubu символизирует некого внутреннего монстра, находящегося внутри каждого человека. Так, игрушки помогают своего рода принять человеку его теневую сторону. Также такие игрушки могут помочь людям почувствовать связь со своим внутренним ребенком.

Между тем, семейный психолог Софья Сулим поделилась своим мнением о том, почему так активно набирают популярность куклы «Лабубу» в социальных сетях и среди молодежи.