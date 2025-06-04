Феномен советской Чебурашки: Психолог назвала причину популярности «Лабубу»

Семейный психолог Софья Сулим рассказала, почему так активно натирают популярность куклы «Лабубу» в социальных сетях и среди молодежи, сообщает RT .

«Это такая социальная история, где люди повторяют тренды… Это просто модно своей необычностью и распространенностью. Это вирусная история», — заявила эксперт.

Более того, популярность связана с визуальной необычностью игрушек, модой и человеческими инстинктами. По мнению психолога, феномена Labubu даже напоминает популярность советского чебурашки, распространявшегося благодаря своей необычности.

Специалист отметила, что похожее происходит и с освоенной игрушкой, сочетающей в себе элементы младенца и зверушки, что вызывает у людей умиление и чувство теплоты. Необычный образ активирует у человека поисковый и эмоциональный инстинкты, что делает его востребованным среди детей и взрослых. От природы человек тянется ко всему неизвестному.