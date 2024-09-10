Раскрыты цены на новые iPhone 16 по предзаказу в России

РИА Новости: новый iPhone 16 в России стоит от 113 до 255 тыс рублей

Россияне уже могут сделать предзаказ на появившуюся новую модель iPhone 16, вышедшую 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости .

В МТС и «М.Видео» стандартный iPhone 16 на 128 гигабайт памяти будет стоить от 113 до 115 тыс. рублей. Наиболее дорогая модель iPhone 16 Pro Max с одним терабайтом — от 250 до 255 тыс. рублей.

В новую модель смартфона добавили искусственный интеллект. Однако он будет функционировать только на английском. Русифицировать функцию не планируют.

Ранее компания Apple показала умные часы Watch Series 10. Также выпустили наушники AirPods 4.