Раскрыты секреты выбора отвертки для дома

При выборе отвертки для дома нужно обратить внимание на три параметра — рукоятку, стержень и наконечник. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Рукоятка отвертки может быть классической, Т-образной, с переломным механизмом или пистолетного типа. Эту часть инструмента создают из пластика или резины. Нужно взять отвертку с определенным типом рукоятки и посмотреть, как она сидит в руке. Если удобно, то можно выбирать такой вариант.

Следующий важный фактор — стержень. Отвертка должна быть сделана либо из легированной стали S2, либо из стали SVCM. Стоят изделия из этих материалов недешево, но они весьма прочные и долго служат.

Третий момент, который нужно учесть при покупке отвертки — наконечник. Чаще всего в магазинах попадаются прямой, крестообразный шлицы или шестигранник. Наконечник нужно выбирать в зависимости от задач, которые должен выполнять инструмент.

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