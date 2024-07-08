В РФ цены на рассаду и огородный инвентарь выросли на 20%

На садоводческих рынках Подмосковья семена и рассада за год стали дороже на 10-15%. Спрос среди дачников большой, но он связан с тем, что рынок покинули некоторые западные производители, а приобрести семена «с рук» многие не могут, сообщает «Парламентская газета».

Председатель правления международной Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин рассказал, что спрос на саженцы и семена стал выше более чем на 100%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом говорят исследования крупнейших фирм.

По словам Янина, в нынешнем году цены на лопаты, молотки, пилы, отвертки и дрели стали выше на 17%. В среднем товары для сада и огорода подорожали на 15-20% по сравнению с летом прошлого года.

Председатель КонфОП уверен, что после завершения дачного сезона цена на подобные товары не снизится.