Раскрыты подробности о 14-м ребенке миллиардера Илона Маска

Исполнительный директор компании Neuralink, созданной предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис родила от него сына Селдона Ликурга. Он стал 14-м ребенком мужчины, сообщает РБК со ссылкой на пост матери в соцсети Х.

Зилис отметила, что сын родился крепким. Они с Маском его любят.

Миллиардер ответил на эту публикацию Зилис смайлом в форме сердца.

У пары до Селдона Ликурга было трое детей — двое близнецов и годовалая дочь по имени Аркадия. По данным зарубежных СМИ, у Маска есть, как минимум, 14 детей.

Ранее 26-летняя американская активистка Эшли Сент-Клер сказала, что родила ребенка от Маска.