Раскрыто имя самой модной женщины из королевской семьи Великобритании
Фото - © CC BY 2.0/Wikipedia.org
Британский журнал Tatler раскрыл имя самой модной девушки из королевской семьи, пишет «Лента.ру».
Наиболее стильной дамой стала внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис. Получить такой «титул» от Tatleraкоролевской особи не помешало даже то, что в 2011 над ней насмехались из-за специфической шляпы, которую та надела на женитьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Неприятная ситуация помогла 35-летней Беатрисе Йоркской пересмотреть подход к одежде и начать одеваться по-другому. Теперь девушка одевает винтажные юбки, жакеты, и носит премиальную одежду.
Ранее сообщалось, что королевской семье Великобритании на траты отправят на 58 млн долларов больше, чем в другие годы. Причина в том, что доход от имущества, которым владеет корона, в 2024-м вырос в два раза.