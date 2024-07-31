Раскрыто имя самой модной женщины из королевской семьи Великобритании

Наиболее стильной дамой стала внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис. Получить такой «титул» от Tatleraкоролевской особи не помешало даже то, что в 2011 над ней насмехались из-за специфической шляпы, которую та надела на женитьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Неприятная ситуация помогла 35-летней Беатрисе Йоркской пересмотреть подход к одежде и начать одеваться по-другому. Теперь девушка одевает винтажные юбки, жакеты, и носит премиальную одежду.

Ранее сообщалось, что королевской семье Великобритании на траты отправят на 58 млн долларов больше, чем в другие годы. Причина в том, что доход от имущества, которым владеет корона, в 2024-м вырос в два раза.