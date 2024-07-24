Король Карл III и его семья дополнительно получат на траты 58 млн долларов

Вся королевская семья в Великобритании сможет потратить на формальные обязанности на 58 млн долларов больше, чем обычно, благодаря тому, что прибыль от собственности короны по итогам 2023/24 финансового года увеличилась в 2 раза, пишет «Коммерсант» .

Согласно британским законам, королевской семье на выполнение официальных обязанностей положено 12% прибыли от собственности короны, которой управляет правительство страны. Согласно годовому отчету, прибыль выросла на 148%.

Именно это позволило увеличить траты королевской семьи. Ранее на эти же цели выделяли 25% прибыли, но Карл III и его близкие согласились сократить свою долю в два раза, так как предвидели значительный рост прибыли.

Ранее сообщалось, что онкобольная принцесса Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выявления страшного диагноза. Она посетила парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.