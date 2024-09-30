Раскрыта причина нападения на русскоговорящих школьников в школе Узбекистана

Российское СМИ Ura заявило о том, что в школе узбекистанского города Джизака семиклассники постоянно избивают русскоговорящих детей. Однако на самом деле конфликт произошел по другой причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Издание Ura утверждало, что семиклассники одной из школ города Джизака постоянно бьют тех учеников, которые не знают узбекский язык. Но детский омбудсмен республики Сурайе Рахмонова заявила, что к ней с такими жалобами люди не обращались. Позднее Ura удалило публикацию.

По словам узбекистанских властей, конфликт между учениками случился не из-за незнания одной из сторон языка. Причина в личной вражде. Тем не менее, полицейские и учителя поговорили со всеми участниками конфликта и порекомендовали так больше не делать.

Ранее сообщалось, что вице-спикер узбекистанского парламента Алишер Кадиров призвал российский МИД «заниматься своими делами» после просьбы разъяснить ситуацию с жестоким обращением с русскоязычным ребенком в школе Ташкента. На это зампред Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов сказал, что власти всегда будут следить за тем, чтобы права соотечественников за границей соблюдались.