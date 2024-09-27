В Совфеде отреагировали на призыв Узбекистана к РФ «заниматься своими делами»

Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины на фоне призыва к РФ заняться собой

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова в адрес России «заниматься своими внутренними делами» после скандала с избиением русскоязычного школьника в Ташкенте, сообщает Lenta.ru .

Ранее Кадиров призвал МИД РФ «заниматься своими делами» и «не поднимать шум на пустом месте» после просьбы разъяснить ситуацию с жестоким обращением с русскоязычным ребенком в школе Ташкента.

«То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в настоящее время есть огромное число желающих перессорить страны Центральной Азии с Россией. Украина довольно долго вела себя подобным образом, что привело ее в тяжелое положение.

Климов добавил, что российские власти продолжат держать на контроле вопросы защиты прав соотечественников за рубежом.

Причиной скандала стал опубликованный в Сети видеоролик, на котором в школе № 188 преподаватель русского языка ударила шестиклассника за просьбу вести урок не на узбекском языке, а по-русски.