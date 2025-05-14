Раскрыть детский потенциал: эксперт рассказала о патриотическом воспитании

Директор Роспатриотцентра Елена Беликова заявила, что патриотическое воспитание заключается не только в сборке и разборке автомата: это в первую очередь сопричастность и возможность раскрыть детский потенциал.

«Можно много говорить о том, что надо любить Родину, но, если ребенок не будет себя чувствовать нужным и полезным, то ничего не получится», — сказала Беликова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, она сравнивала воспитание со стулом на четырех ножках: школа, государство, семья и общественные ценности. Только их совместная работа сможет сформировать гармоничную личность.

В этом году в Подмосковье прошел марафон «Наследники Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Школьники области приняли участие в поэтических вечерах и литературных гостиных, прочитали стихи и отрывки из книг о войне, смогли поговорить с ветеранами боевых действий.