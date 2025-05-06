Школьники Подмосковья приняли участие в поэтических встречах в честь 80-летия Победы

В рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в школах Подмосковья проходят поэтические вечера, литературные гостиные и другие тематические мероприятия акции «Стихи Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся с 1 по 11 классы читают стихи, отрывки из книг о войне, а также общаются с ветеранами боевых действий.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила значимость акции: «Стихи и книги о Великой Отечественной войне помогают детям понять, через что прошел наш народ. Это важный путь к осознанию цены Победы, так формируется чувство гордости за свою страну, за подвиг наших предков. Такие мероприятия учат сопереживать, понимать важность мира».

В ведомстве добавили, что акция «Стихи Победы» также расширяет кругозор школьников, помогает получить новые знания об истории страны и способствует воспитанию патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.