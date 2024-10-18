Раскол личности и депрессия: террористка Трепова* не выходит на связь с родными

Террористка Дарья Трепова*, находясь в ИК-2 в Мордовии, перестала общаться с родственниками на фоне раскола личности и депрессии, сообщает Mash .

По словам матери осужденной, девушка, согласно уговору, должна была всегда оставаться на связи, сообщать о своем местонахождении и состоянии. Настроение у Треповой* было «не радужное», но она выполняла обещание и писала родным письма.

Однако с недавних пор связь оборвалась. Девушка не общалась с родственниками с начала лета. Они узнают о ее состоянии только из новостей.

Трепову* приговорили к 27 годам колонии за теракт, устроенный ей в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. В результате погиб военкор Владлен Татарский.

Террористка отбывает наказание в ИК-2 Мордовии. Ранее она попала в тюремную больницу. Предварительно, Трепова* страдает от сильной депрессии и раскола личности.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.