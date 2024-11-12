Раскладывать Таро за деньги хотят запретить в Госдуме

Российские депутаты считают, что предсказания будущего на картах Таро противоречат семейным ценностям, а люди, которые делают эти предсказания — мошенники, пишет SHOT .

В Госдуме считают, что лица, строящие свой бизнес на гадании, являются мошенниками. Поэтому новый законопроект предусматривает полный запрет на рекламу подобных услуг. Депутаты считают, что предсказания на картах можно делать только в близком кругу и в качестве развлечения, а не на платной основе незнакомцам.

«Если дома, на даче с подружками кто-то хочет сделать расклад на Таро и посмотреть вариации развития ближайшего будущего, то это можно делать. Это как развлечение, как рассказать анекдот, как кино, как театр. А если на этом строят бизнес, это мошенничество», — заявил инициатор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Свинцов считает, что интерес к этому движению быстро пройдет, если не будет хайпа. О платных гаданиях на Таро быстро забудут, как и о квадроберах, как и об эмо и фурри.

Платформы, которые будут рекламировать услуги гаданий на Таро, предлагают блокировать. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму с целью уберечь население страны от «недобросовестных советчиков».