«Расист» оказался «Трампом»: на iPhone исправят скандальную ошибку

Apple исправит ошибку по превращению слова «расист» в «Трамп» на iPhone

Компания Apple пообещала исправить ошибку на iPhone, когда при голосовом вводе слово racist («расист») на экранах некоторых пользователей на мгновение заменялось на слово Trump («Трамп»). Техногигант считает, что сбой может быть связан с «фонетическим совпадением», сообщает Variety .

«Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, лежащей в основе диктовки, и сегодня мы выпускаем исправление», — сообщили в Apple.

Ранее пользователи TikTok и социальных сетей рассказали о случаях, когда они включали голосовой ввод на iPhone и говорили слово «расист», после чего на мгновение на экране появлялась фамилия президента США Дональда Трампа. Далее «Трамп» оперативно исправлялся на «расист».

Между тем СМИ писали, что Apple придется погасить долги на 40 000 000 рублей в случае возвращения на российский рынок.