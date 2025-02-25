Apple будет вынуждена погасить 40 млн рублей долгов при возвращении в РФ

Американской компании Apple предстоит заплатить примерно 40 млн рублей долга, если она собирается вернуться в РФ. Данную сумму с фирмы взыскали за бракованную продукцию, на которую жаловались с 2022 года, сообщает Mash .

Официальный представитель Apple в РФ, ООО «Эппл Рус», согласно решениям суда, должен вернуть деньги россиянам по сотням исков. Пользователи требовали компенсации от американского техногиганта из-за проблем в работе MacBook, iPhone и другой техники компании. Суммарно фирма должна россиянам около 40 млн рублей.

Большинство исков поданы в связи с тем, что у пользователей ломалась техника, но ее по гарантии не чинили из-за санкций. Следовательно, россияне через суды в РФ взыскивали сотни тысяч рублей с ООО «Эппл Рус» за неисполнение обязательств по гарантии.

Образовавшийся огромный долг компания должна будет оплатить, если начнет работать в РФ. Пока ООО «Эппл Рус» присутствует в России лишь номинально. Обязательства по гарантии не выполняются.

Ранее сообщалось, что лидерами по продажам смартфонов в России в 2024 году стали Samsung с долей рынка 19%, Apple с 18%, Xiaomi с 14%.