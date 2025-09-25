Расчлененного тигра нашли в багажнике автомобиля на трассе в Приморье.
Расчлененного тигра нашли в багажнике автомобиля на трассе «Раздольное-Хасан» в Приморье, сообщает Mash.
Возбуждено дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.
Амурские тигры являются одним из самых малочисленных подвидов тигров, занесены в Красную книгу России.
Ранее водитель кроссовера не успел среагировать на резкие действия амурского тигра, который перепрыгнул через ограждение трассы Уссурийск — Владивосток и угодил под колеса автомобиля.