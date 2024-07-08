«Рапиры» тульских десантников помогли освободить Раздоловку в ДНР

сегодня в 12:27

В зоне СВО при освобождении Раздоловки были сняты уникальные ночные кадры работы противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», которые используют ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Видео, на которое попала боевая работа расчетов 100-мм противотанковых орудий «Рапира» Тульского соединения ВДВ, было опубликовано в Сети.

Военные отметили скорострельность и точность «Рапиры», которая всегда попадает прямо в цель. Они сравнили орудие со снайперской винтовкой из-за его простоты, точности и безотказности в эксплуатации.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Также были отражены 6 контратак штурмгрупп ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».