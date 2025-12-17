Раненный школьником-убийцей в Одинцове охранник заявил, что чувствует себя лучше

Охранник Успенской средней общеобразовательной школы в селе Успенское в Одинцовском городском округе Подмосковья Дмитрий Павлов, которого ранил девятиклассник во время атаки на учреждение, чувствует себя лучше. 17 декабря его собираются отправить в обычную палату в хирургическом отделении, сообщает сайт MK.ru .

Мужчина сказал, что, если бы не пошел к школьнику, то жертв могло быть больше. Охранника позвала одна из учениц, сказав, что у парня нож.

Павлов поднялся на этаж, подбежал к молодому человеку и сказал: «Остановись». Парень обернулся, прыснул перцовым баллончиком в глаза и пырнул ножом.

После этого охранник упал на колени и попросил вызвать скорую помощь. Что было дальше — Павлов не знает.

Утром 16 декабря подросток, предположительно, вошел в Успенскую школу в Одинцове, ударил ножом охранника и зарезал 11-летнего мальчика. Пострадавшего мужчину забрали в больницу. Нападавшего 15-летнего подростка задержали.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Подготовка к убийству»). Парень признался в содеянном. Центральный аппарат Следкома РФ поставил на контроль расследование уголовное дело из-за нападения девятиклассника на школу в Одинцове.

