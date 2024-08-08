Раненного в Курской области военкора Поддубного нашел и спас местный житель

Местный житель и медики-добровольцы спасли раненного военкора Евгения Поддубного, его обнаружили на обочине, пишет kp.ru .

Местный житель увидел лежащего на обочине мужчину и довез до пункта к медикам-добровольцам. Видимо, военкор выпал в момент, когда машина, которую атаковал беспилотник, переворачивалась.

«Скорее всего, выпал, потому что он был весь подратый», — сообщил медик-доброволец с позывным «Дед».

По словам медиков, у военкора были ожоги, и он не мог внятно говорить.

Вечером 7 августа 2024 года ряд СМИ сообщил о том, что Евгений Поддубный погиб. После удара украинского FPV-дрона по его автомобилю корреспондент перестал отвечать на звонки.

Незадолго до полуночи 7 августа появились опровержения гибели военкора. Журналиста обнаружили живым, с ранениями и ожогами, и срочно эвакуировали в больницу.

О том, как складывалась профессиональная карьера военкора Евгения Поддубного и что известно о состоянии раненого журналиста на текущий момент — рассказываем в материале РИАМО.